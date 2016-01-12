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    Сарсания: «Непросто найти логику в истории с Денисовым»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Константин Сарсания прокомментировал решение тренерского штаба москвичей вернуть в основной состав полузащитника Игоря Денисова.

    – Честно говоря, мне сложно сказать, что там произошло. Надеюсь, будет лучше как для команды, так и для игрока. Логику мне наблюдать в этой истории непросто.

    – Но вы согласны, что «Динамо», даже если и хотело расстаться с Денисовым, это было сделать практически нереально, учитывая зарплату и контракт хавбека?

    – Безусловно, с вами сложно не согласиться.

    – Допускаете, что в такой ситуации руководство клуба решило, что футболист должен играть, а не сидеть на лавке с такой зарплатой?

    – Сложно делать предположения, не находясь внутри команды.

    – Перед Новым годом вы очень резко высказывались в адрес Денисова – мол, пора образумиться…

    – Может быть, у него состоялся разговор с тренером и руководством, и они к чему-то пришли, – сказал Сарсания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 01:27
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1452571015
    А по моему тут то все предельно ясно-кому такое дерь......... нужно,не сумели пристроить в зимнее окно-так что уж пусть хоть команде пользу приносит.Если не развалит коллектив совсем.
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    Garrincha58
    1452579954
    логика проста платите супер Денискину побольше бабла и он перестанет артачится
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    ologreds
    1694996434
    numo454515
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