Сарсания: «Непросто найти логику в истории с Денисовым»

Бывший спортивный директор «Динамо» Константин Сарсания прокомментировал решение тренерского штаба москвичей вернуть в основной состав полузащитника Игоря Денисова.

– Честно говоря, мне сложно сказать, что там произошло. Надеюсь, будет лучше как для команды, так и для игрока. Логику мне наблюдать в этой истории непросто.

– Но вы согласны, что «Динамо», даже если и хотело расстаться с Денисовым, это было сделать практически нереально, учитывая зарплату и контракт хавбека?

– Безусловно, с вами сложно не согласиться.

– Допускаете, что в такой ситуации руководство клуба решило, что футболист должен играть, а не сидеть на лавке с такой зарплатой?

– Сложно делать предположения, не находясь внутри команды.

– Перед Новым годом вы очень резко высказывались в адрес Денисова – мол, пора образумиться…

– Может быть, у него состоялся разговор с тренером и руководством, и они к чему-то пришли, – сказал Сарсания.