Гвардиола: «Пусть меня помнят за игру, а не за титулы. Титулы – это всего лишь цифры»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который покинет мюнхенский клуб после этого сезона, не спешит обнародовать свое следующее место работы.

«О своей новой команде я объявлю, когда будет подписан контракт. Я не разговаривал с игроками о своем скором отъезде в Англию, мы говорим только о футболе. Но они в любом случае уже знают», – сказал Гвардиола.

Также испанец заявил, что его в первую очередь интересует игра, а не титулы.

«Мне бы хотелось, чтобы меня помнили по игре моих команд, а не по выигранным трофеям. В конце концов, это не более чем цифры, а цифры скучны. Когда мы выигрываем со счетом 4:0 или 5:0, фанаты уходят домой счастливыми, и это лучший подарок для меня».