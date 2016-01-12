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    • Гвардиола: «Пусть меня помнят за игру, а не за титулы. Титулы – это всего лишь цифры»

    Гвардиола: «Пусть меня помнят за игру, а не за титулы. Титулы – это всего лишь цифры»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который покинет мюнхенский клуб после этого сезона, не спешит обнародовать свое следующее место работы.

    «О своей новой команде я объявлю, когда будет подписан контракт. Я не разговаривал с игроками о своем скором отъезде в Англию, мы говорим только о футболе. Но они в любом случае уже знают», – сказал Гвардиола.

    Также испанец заявил, что его в первую очередь интересует игра, а не титулы.

    «Мне бы хотелось, чтобы меня помнили по игре моих команд, а не по выигранным трофеям. В конце концов, это не более чем цифры, а цифры скучны. Когда мы выигрываем со счетом 4:0 или 5:0, фанаты уходят домой счастливыми, и это лучший подарок для меня».

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 00:00
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    Комментарии (4)
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    sold93
    1452548883
    твою тики-таку еще не скоро забудут
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    AleXXX 88
    1452572328
    помирать собрался
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    talgatnurzhanov2006
    1452573783
    обычно говорят наоборот
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    ologreds
    1694996434
    numo454508
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