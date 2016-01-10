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    • Павлюченко: «Не планирую разрывать контракт с «Кубанью». Надеюсь, все будет хорошо»

    Павлюченко: «Не планирую разрывать контракт с «Кубанью». Надеюсь, все будет хорошо»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сообщил, что ему не хотелось бы разрывать контракт с краснодарской командой и, что он надеется на своевременное погашение долгов по зарплате руководством клуба.

    – Если не придут деньги, планируете разрывать контракт?

    – Нет. Я надеюсь, что раз руководство пообещало перевести деньги, то это будет сделано. Команда 14 января улетает на сборы. Хотелось бы, чтобы до этого момента со мной рассчитались.

    – Если не рассчитаются и до 14-го, что предпримите?

    – Я не буду пока говорить. Надеюсь, что все будет хорошо.

    – Кто из руководства клуба обещал, что обещанные деньги будут выплачены?

    – Без комментариев. Есть люди, которые занимаются финансами. Вот с ними и лучше говорить на эту тему.

    – Как спортивную форму поддерживаете?

    – На фитнес ходил. Индивидуально. Но, конечно, это не такая серьезная работа. Хочется с командой тренироваться.

    – С агентом не обсуждали другие варианты продолжение карьеры?

    – На сегодняшний день я игрок «Кубани», поэтому никакие варианты мы не ищем.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2016 22:57
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