Генеральный директор «Кубани»: «Надеемся, что Павлюченко появится в команде»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что пока не знает, почему на сборе краснодарского клуба отсутствует нападающий Роман Павлюченко.

–​ Правда, что Павлюченко не хочет приступать к тренировкам из-за долгов по зарплате?

– Ничего не могу комментировать. Игроки вышли из отпуска и приступили к тренировкам. По Павлюченко пока не могу сказать. Его нет.

–​ Вам известна причина, по которой он отсутствует?

– Нет. Появится – тогда я вам дам комментарий.

–​ Не пытались с ним связаться?

– Надеемся, что он появится в команде.