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    • Юрченко: «Готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры»

    Юрченко: «Готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры»

    Голкипер «Уфы» Давид Юрченко заявил, что пока не договорился с уфимцами о новом контракте, поэтому готов рассмотреть различные варианты продолжения карьеры.

    «По факту у меня контракт с «Уфой» до мая, о новом соглашении с клубом пока не договорились. Поскольку сейчас ясности нет, я готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры, но из других клубов со мной еще не связывались. На данный момент в мои планы входит подготовиться к сезону на сборах с «Уфой», а потом будет видно», – отметил Юрченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2016 17:56
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