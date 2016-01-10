Лодыгин: «Бенфика»? Сейчас об этом не думаем»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о том, как провел отпуск, чего ждет от сборов, а также оценил свое состояние.

– Отпуск прошел хорошо, отдохнули семейно, спокойно. Дочка растет, бегает-прыгает, так что было все очень положительно.

–​ По футболу соскучились?

– Да, конечно, рад был увидеть ребят, хоть и встретился далеко не со всеми – видел Мишу Кержакова, Юсупова, Анюкова. Очень приятно было всех увидеть.

–​ Успели обсудить с партнерами то, что предстоит «Зениту» в новом сезоне, в частности, матч с «Бенфикой»?

– Сейчас? Нет. Только поприветствовали друг друга, поделились впечатлениями от отпуска.

– Как врачи оценивают ваше состояние?

– Отличное, боевое. За три часа успел закончить медосмотр.

–​ Первый сбор традиционно направлен на общефизическую подготовку. Чего ждете от него?

– Конечно, будет тяжело сначала. Но это нужно, это обязательно. Это как корни подготовки.

– Одним из главных событий зимы стал отъезд Александра Кержакова в Швейцарию. Сможет ли он там проявить себя и вернуться в сборную России?

– Само собой, он игрок высокого уровня и легко заиграет в «Цюрихе».