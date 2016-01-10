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    • Радимов: «Сложно представить, как можно играть в Санкт-Петербурге в конце февраля»

    Радимов: «Сложно представить, как можно играть в Санкт-Петербурге в конце февраля»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о дате возобновления сезона в российском футболе.

    –​ Первый внутрироссийский матч в новом году «Зенит» проведет в конце февраля против «Кубани». Не рановато ли возобновляется сезон в российском футболе?

    – Судя по тому, какие сейчас стоят морозы, сложно представить, как можно играть в Петербурге в конце февраля! (Смеется) Помню, мы как-то проводили первый матч в Тронхейме – вот когда было по-настоящему холодно! С другой стороны, если решили переходить на систему «осень-весна», то возобновлять сезон надо именно в это время. Да и не радоваться такой зиме просто нельзя: посмотрите, как кувыркается по морозу детвора!

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2016 12:49
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1452436714
    С такими вопросами нужно к Гинеру, ага.
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    ologreds
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    numo454364
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