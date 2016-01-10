Радимов: «Сложно представить, как можно играть в Санкт-Петербурге в конце февраля»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о дате возобновления сезона в российском футболе.

–​ Первый внутрироссийский матч в новом году «Зенит» проведет в конце февраля против «Кубани». Не рановато ли возобновляется сезон в российском футболе?

– Судя по тому, какие сейчас стоят морозы, сложно представить, как можно играть в Петербурге в конце февраля! (Смеется) Помню, мы как-то проводили первый матч в Тронхейме – вот когда было по-настоящему холодно! С другой стороны, если решили переходить на систему «осень-весна», то возобновлять сезон надо именно в это время. Да и не радоваться такой зиме просто нельзя: посмотрите, как кувыркается по морозу детвора!