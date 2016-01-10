«Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция

Сегодня в матче 19-го тура Серии А лидер первенства «Интер» примет неуступчивый «Сассуоло», который претендует на попадание в зону еврокубков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Сассуоло». Начало в 14:30, не пропустите!