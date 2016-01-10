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    Хиддинк: «Гвардиола способен на успех с любым топ-клубом»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о перспективах наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии. Напомним, что испанец принял решение оставить свой пост по завершении сезона. Специалист выразил желание продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

    «Приживется ли Гвардиола в Премьер-Лиге? Он способен на успех с каким угодно топ-клубом мира. От его скорого прихода в Англию другие тренеры не испытывают никакого давления, мы с этим уже свыклись. Несколько лет Хосеп трудился в Примере, потом перебрался в Бундеслигу, и неудивительно, что сейчас у него появилось желание проявить себя в Англии», – сказал Хиддинк.

    Источник: Goal.com

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    10.01.2016 09:59
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    Комментарии (3)
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    Romio-xxx
    1452419368
    Было бы здорово его увидеть в Челси.
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    mayski
    1452421852
    а не с топ-клубом?
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    ologreds
    1694996446
    numo454343
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