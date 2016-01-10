«Эвертон» намерен приобрести Ярмоленко за 28 миллионов

«Эвертон» не оставляет попыток приобрести хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Руководство «ирисок» оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро (21 миллион фунтов) и намерено заполучить его именно зимой, так как по мнению ливерпульского клуба, цена на полузащитника может повыситься после чемпионата Европы-2016.

Напомним, что Ярмоленко на пять лет продлил свое соглашение с киевлянами в октябре прошлого года. Также «Эвертон» надеется, что ему удастся выручить от продажи своего нападающего Стивена Нейсмита, которым интересуется «Норвич», восемь миллионов фунтов.