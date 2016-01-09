Циклаури: «О переходе Денисова в «Крылья Советов» я первый раз слышу»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури заявил, что ничего не знает о переходе полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в самарский клуб. Напомним, ранее появилась информация о том, что «Крылья Советов» арендовали Денисова до конца сезона.

«Не знаю, откуда вы взяли эту информацию. Я, по крайней мере, об этом первый раз слышу. На сегодняшний день мы ищем одного игрока в группу атаки. Посмотрим, как будет развиваться экономическая ситуация в России. Сами видите, что творится с рублем. Это, конечно же, накладывает отпечаток и на нас тоже, так как мы в большей степени зависим от бюджета Самарской области. Если получится, то приобретем игрока. Если нет, то 22 имеющихся человека – тоже не самый плохой вариант», – сказал Циклаури.

По словам сотрудника самарского клуба, «Крылья Советов» хотят подписать легионера.

«Такого качества атакующих и недорогих игроков у нас в стране просто нет. Поэтому речь идет о приглашении легионера. Трансфер на постоянной основе или аренда? Рассматриваются разные варианты».