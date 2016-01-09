Сарсания: «Зениту» нужны российские футболисты»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о кадровой ситуации в ведущих клубах РФПЛ.

«ЦСКА пока не решил вопрос с Думбия, а это означает, что команде, возможно, понадобится нападающий. «Зенит» и «Спартак» постараются кого-то приобрести, «Ростов» также, насколько мне известно, планирует трансферы. При этом ростовчанам достаточно приобрести защитника-левшу, а также игрока атакующего плана. У них хороший тренер, отличный коллектив и, думаю, высокие шансы закрепиться в лидерах чемпионата.

«Зениту» нужны россияне. Кроме того, многое будет зависеть от того, кто покинет команду. Думаю, обязательно нужно приобретать центрального защитника. Продолжит ли «Зенит» забирать игроков у конкурентов? Скорее всего, да. Питерцы наряду с «Краснодаром» остаются самым благополучным клубом с финансовой точки зрения, – а как по-другому они могут свое финансовое преимущество реализовать?

«Динамо» тоже, судя по всему, будет стараться в это межсезонье брать игроков, хоть перед командой, по большому счету, сейчас маячит и другая задача – сохранить место в Премьер-лиге. Впрочем, у бело-голубых и так неплохой состав. Да, команда пока не показывает хороших результатов, но это не значит, что у москвичей проблемы с кадрами. Другое дело, что команде нельзя забывать и про финансовый fair play», – рассказал Сарсания.