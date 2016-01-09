«Реал» заинтересован в приобретении Стоунса

«Реал» рассматривает возможность покупки защитника «Эвертона» Джона Стоунса, который может заменить в центре обороны 33-летнего Пепе. Приобрести 21-летнего футболиста хотел уже экс-главный тренер команды Рафаэль Бенитес.

Однако, «королевскому клубу» предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны английских команд, который предлагают за защитника больше 30 миллионов фунтов. Сообщается, что в Стоунсе заинтересована также «Барселона», но каталонцы не намерены платить за игрока требуемые «Эвертоном» 40 миллионов фунтов.