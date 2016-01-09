«Реал» – «Депортиво». Онлайн-трансляция

Первый матч «Реала» под руководством Зинедина Зидана привлечет внимание всего футбольного мира. У легендарного футболиста нет времени на раскачку, терять очки «королевскому клубу» никак нельзя, ведь третье место не может удовлетворить амбиции руководства клуба.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Депортиво». Начало в 22:30, не пропустите!