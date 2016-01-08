Дринчич может перейти в один из российских клубов

Хавбек «Маккаби» из Хайфы Никола Дринчич, известный по выступлениям за «Амкар», «Спартак» и «Краснодар», выразил желание вернуться в Россию. По словам агента футболиста Зорана Павловича, произойти это может уже в ближайшее трансферное окно.

«Я бы даже сказал, что Никола имеет большое желание продолжить карьеру в России, где прошли его лучшие футбольные годы. С особой теплотой он вспоминает времена, когда играл за «Амкар». Идя навстречу пожеланиям своего клиента, я контактирую сейчас с некоторыми российскими клубами и не исключаю, что уже этой зимой переход может состояться. Правда, Дринчич не является свободным агентом, но, несмотря на это, неплохие шансы договориться есть», – отметил Павлович.