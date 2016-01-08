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    Узочакву покинет «Амкар» этой зимой

    Хавбек «Амкара» Изу Узочакву с большой долей вероятности сменит команду в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщил брат и агент футболиста Виктор.

    «Уход Узочакву из «Амкара» – почти решенное дело, осталось уладить небольшие нюансы. В данный момент у нас переговоры с несколькими клубами, однако, по всей видимости, он вернется в Данию», – сказал Виктор Изунна.

    Узочакву пополнил ряды «Амкара» летом прошлого года, перейдя из «Мидтьюлланда». В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти поединках РФПЛ.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2016 18:48
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1452272098
    И на фига такие легионеры российскому футболу?
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    ologreds
    1694996454
    numo454203
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