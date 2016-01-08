Узочакву покинет «Амкар» этой зимой

Хавбек «Амкара» Изу Узочакву с большой долей вероятности сменит команду в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщил брат и агент футболиста Виктор.

«Уход Узочакву из «Амкара» – почти решенное дело, осталось уладить небольшие нюансы. В данный момент у нас переговоры с несколькими клубами, однако, по всей видимости, он вернется в Данию», – сказал Виктор Изунна.

Узочакву пополнил ряды «Амкара» летом прошлого года, перейдя из «Мидтьюлланда». В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти поединках РФПЛ.