Рыбус отработает контракт с «Тереком» до конца

Хавбек «Терека» Мацей Рыбус останется игроком грозненского клуба до окончания сезона. Такой информацией поделился агент игрока Мариуш Пекарски.

«Не так давно я был на переговорах в Грозном, где стало понятно, что «Терек» не желает продавать Рыбуса. Полузащитник продолжит выступать за клуб. Такое решение было принято», – заявил Пекарски.

Контракт Рыбуса истекает летом этого года, тем не менее, грозненцы не намерены расставаться с одним из ведущих игроков за бесценок. В клубе рассчитывают выручить от продажи игрока примерно полтора миллиона евро. Имеющиеся предложения по хавбеку не удовлетворяют данному требованию.

В нынешнем чемпионате России Рыбус сыграл 17 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и сделав одну голевую передачу.