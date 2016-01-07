В ближайшие дни «Вильярреал» арендует Черышева

Полузащитник «Реала» Денис Черышев перейдет в «Вильярреал» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Стороны работают над договором. Сделка должна состояться в ближайшие дни, и это будет аренда», – утверждает Ди Марцио.

В этом сезоне Черышев сыграл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, каждый раз выходя на замену. В стартовом составе мадридцев россиянин появился только однажды – в матче Кубка Испании против «Кадиса» – однако не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек в прошлом розыгрыше турнира. За это «Реал» был исключен из Кубка.