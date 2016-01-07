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    В ближайшие дни «Вильярреал» арендует Черышева

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев перейдет в «Вильярреал» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    «Стороны работают над договором. Сделка должна состояться в ближайшие дни, и это будет аренда», – утверждает Ди Марцио.

    В этом сезоне Черышев сыграл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, каждый раз выходя на замену. В стартовом составе мадридцев россиянин появился только однажды – в матче Кубка Испании против «Кадиса» – однако не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек в прошлом розыгрыше турнира. За это «Реал» был исключен из Кубка.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.01.2016 23:23
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    Комментарии (4)
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    CSKA471
    1452203493
    Не везёт пранб
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    Hala Madrid
    1452223433
    В прошлом году хорошо там выступал. Ему бы рискнуть и перейти окончательно
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    Karabaz
    1452233468
    Зидан встал за штурвал, сразу движение появилось адекватное.
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    ologreds
    1694996459
    numo454135
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