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    Пресс-служба «Ромы»: «Думбия не будет играть в ЦСКА»

    «Рома» подтвердила окончание аренды нападающего Сейду Думбия в ЦСКА.

    «На сегодняшний день мы можем сказать, что аренда Думбия в ЦСКА подошла к концу. Он больше не будет играть за российский клуб», – заявила пресс-служба «Ромы».

    Думбия был арендован армейцами летом 2015 года и сыграл в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, на счету Думбия шесть забитых мячей в восьми матчах Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что футболистом интересуются китайские клубы, а он сам хотел бы продолжить карьеру в Англии.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2016 22:08
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Parham
    1452194789
    Надо кого-то искать...., и по качеству не хуже!!!!
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    nemolod
    1452195158
    И без ихней пресс-службы давно было понятно!
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    Igorello97
    1452197063
    "Он больше не будет играть за российский клуб" ------------------------
    ------------------------------
    ------------------------------
    --------- Никогда не говори никогда
    Ответить
    Рулон Обоев
    1452197782
    Пресс-служба Думбия: «Рома» не будет играть в чемпионате Италии».
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    Pravdin_V
    1452199617
    Можно категорично сказать только три вещи,Думбия не будет играть как раньше никогда,Думбия вообще не будет играть в Роме, а будет сидеть на скамейке, и Думбия уже лет 40, а это значит что он точно не будет играть хорошо!
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    PNZ1985
    1452230058
    Шанс для Панченко, давай кирюша, если хочешь на евро!
    Ответить
    ologreds
    1694996459
    numo454129
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