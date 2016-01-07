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    IFFHS признала Нойера лучшим вратарем 2015 года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера лучшим голкипером 2015 года.

    Немец опередил в рейтинге ставшего вторым Джанлуиджи Буффона («Ювентус») и Клаудио Браво («Барселона»), который занял третье место. Отметим, что «Барселона» стала единственным клубом, два голкипера которого оказались в этом списке.

    Полностью десятка лучших вратарей 2015 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

    1. Мануэль Нойер («Бавария»)

    2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

    3. Клаудио Браво («Барселона»)

    4. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

    5. Тибо Куртуа («Челси»)

    6. Петр Чех («Арсенал»)

    7. Марсело Бароверо («Ривер Плейт»)

    8. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

    9. Икер Касильяс («Порту»)

    10. Даниэль Субашич («Монако»)

    Источник: IFFHS

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    07.01.2016 21:22
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    Комментарии (4)
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    olic29ivica
    1452195247
    Ханданович????????
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    Raxor
    1452195780
    субашич? а как насчет щесны?
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    Шредер777
    1452406369
    Ну хоть раз они что то угадали
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    ologreds
    1694996459
    numo454125
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