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    Президент «Лиона» уверен, что Лаказетт останется в команде

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заверил, что лидер команды Александр Лаказетт останется в команде этой зимой. Отметим, что за бомбардиром следит английский «Ньюкасл», который готов заплатить за француза 25 миллионов евро.

    «Уверен, что Алекс вернется на свой высокий увроень после травмы. Он является сердцем «Лиона». Думаю, что он будет первым футболистом, который отпразднует вкус победы на новом стадионе. Лаказетт будет по-прежнему играть за наш клуб. «Лион» может претендовать на самые высокие места, только если не будет продавать качественных игроков при первой возможности», – высказал свою точку зрения президент, которого цитирует издание Get French Football

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 16:34
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