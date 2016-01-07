Де Хеа надеется выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»

Испанский страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа надеется на то, что «красные дьяволы» выиграют Лигу Европы в этом сезоне.

«Лига Европы — прекрасный турнир. У меня с ним связаны отличные воспоминания, когда в 2010 году я победил в финале с мадридским «Атлетико».

Это долгое соревнование, и оно немного отличается от того, в котором мы привыкли участвовать, так как придется играть по четвергам, а не вторникам и средам, что слегка подкорректирует наш режим. Но, думаю, мы готовы и постараемся победить в нем», — заявил де Хеа