Боатенг: «Уход Гвардиолы не повлияет на нас»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг не сомневается, что его команда выиграет все три титула в этом году. По словам немецкого футболиста, на положение дел анонсированный уход наставника команды Хосепа Гвардиолы никак не повлияет.

«Гвардиола хочет получить новый вызов в Англии. Мы постараемся выиграть все титулы, которые доступны. Это будет непросто, но мы идем к цели. Уход Гвардиолы не повлияет на нас. Подобное было, когда Юпп Хайнкес объявил об уходе. Мы знали, что он уйдет, но действовали профессионально до конца», – цитирует TZ слова защитника.