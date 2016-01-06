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    ЦСКА заинтересовался французским форвардом «Утрехта»

    Московский ЦСКА включился в «погоню» за нападающим голландского «Утрехта» Себастьеном Аллером, сообщает Voetbal International. Также футболистом интересуются сразу несколько клубов из АПЛ.

    Сообщается, что ближе всех к подписанию француза находится «Норвич», который готов заплатить за 21-летнего бомбардира 6 миллионов евро. В свою очередь голландцы хотят выручить за своего лидера как минимум 10 миллионов.

    Аллер с 31 голом занял почетное второе место в списке лучших французских бомбардиров минувшего года, уступив лишь Оливье Жиру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 14:28
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1452099894
    А интерес платёжеспособный?
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    Ramzes228
    1452159935
    ни чё так, 31 гол
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    narkozanos
    1452162006
    21 год?он морально просто падёт в России))
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    ologreds
    1694996467
    numo454004
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