Кирьяков: «Большие деньги портят молодых футболистов»

Старший тренер юношеской сборной России (до 19 лет) Сергей Кирьяков считает, что систему зарплат в российском футболе нужно менять.

«Это очень большая проблема нашего футбола. Совсем еще в раннем возрасте юные футболисты начинают зарабатывать большие деньги, которые их портят и не позволяют им прогрессировать. Вот уже долгое время говорится о том, что просто необходимо сделать так называемую бонусную систему контрактов, и в первую очередь — для молодых игроков! Вот только воз и ныне там…



Пока не будут осуществлены эти столь назревшие изменения, мы в нашем футболе так и будем терять талант за талантом и поколение за поколением. Не хочется выглядеть пессимистом, но не думаю, что мы дождемся этих изменений в ближайшее время», – считает Кирьяков.