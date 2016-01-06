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    Кирьяков: «Большие деньги портят молодых футболистов»

    Старший тренер юношеской сборной России (до 19 лет) Сергей Кирьяков считает, что систему зарплат в российском футболе нужно менять.

    «Это очень большая проблема нашего футбола. Совсем еще в раннем возрасте юные футболисты начинают зарабатывать большие деньги, которые их портят и не позволяют им прогрессировать. Вот уже долгое время говорится о том, что просто необходимо сделать так называемую бонусную систему контрактов, и в первую очередь — для молодых игроков! Вот только воз и ныне там…

    Пока не будут осуществлены эти столь назревшие изменения, мы в нашем футболе так и будем терять талант за талантом и поколение за поколением. Не хочется выглядеть пессимистом, но не думаю, что мы дождемся этих изменений в ближайшее время», – считает Кирьяков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.01.2016 10:30
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    Комментарии (2)
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    narkozanos
    1452194667
    Ага,а то,что у клубов многих,даже грандов как Берселона,есть проблемы с налогами и задолженности с зарплатами! Сколько клубов вообще уже объявило банкротство?а ведь там даже и больших зарплат то не было.
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    ologreds
    1694996469
    numo453987
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