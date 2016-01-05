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    Веретенников: «Ушедший год – удачный для нашего футбола»

    Главный тренер «Ротора» Олег Веретенников считает, что ушедший год стал для российского футбола удачным.

    – Еще есть «Локомотив» и «Спартак». Про них что скажете?

    – Просто пожелаю коллегам и ровесникам Аленичеву и Черевченко удачи. «Локо», решив задачу входа в плей-офф Лиги Европы, доказал, то у него хороший состав, грамотный менеджмент и тренер. Еще этот успех подтвердил мое мнение, что ушедший год – удачный для нашего футбола. Сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы, три клуба стартуют в плей-офф еврокубков.

    – А люди на футбол не ходят.

    – Это главная проблема современного российского футбола. Но я верю, что с появлением новых стадионов ситуация заметно улучшится. Люди хотят комфорта, и новые арены его создадут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2016 18:20
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