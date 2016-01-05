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    Александр Кержаков: «Хочется вернуться в сборную России»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, ныне выступающий на правах аренды за швейцарский «Цюрих», рассказал о целях, которые россиянин поставил перед собой.

    «С «Цюрихом» у меня одна цель – побеждать в каждом матче. Хочется вернуться в сборную России, но думать об этом всерьез пока не стоит. Важно, чтобы моя новая команда благодаря моему приходу стала играть еще интереснее. Буду ходить на курсы немецкого языка, нужно общаться не только на английском и испанском. Сначала будет сложно, но я справлюсь», – заявил Кержаков.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.01.2016 15:03
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    Комментарии (5)
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    narkozanos
    1452008122
    Ахахах,ну это надо переломать всех,абсолютно всех нападающих,чтобы его взять с собой)
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    yanedo
    1452014378
    керж давай досвидания о сборной забудь хватит насмотрелись
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    VVM1964
    1452025452
    В КАЧЕСТВЕ КОГО ?
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    ologreds
    1694996473
    numo453914
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