Веретенников: «В какой-то момент ЦСКА «заглох» – бензин закончился»

Главный тренер «Ротора» Олег Веретенников рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким и поделился мнением о выступлении армейцев в нынешнем сезоне РФПЛ.

– Вы знакомы с Леонидом Слуцким?

– Я был игроком «Уралана», когда Леонид Викторович начинал там свою профессиональную карьеру. Если коротко, то Слуцкий – умница и молодец и это все знают. Что тут еще обсуждать?!

– ЦСКА, где Слуцкий работает на клубном уровне – лидер российской лиги, но в Лиге чемпионов Россию весной будет представлять «Зенит». Армейцы не попали даже в плей-офф Лиги Европы, вылетев из еврокубков. Турнирная таблица точно отражает суть происходящего в нашем клубном футболе?

– Да. Мне кажется, очковый задел у ЦСКА мог быть и больше, но в концовке команда просто выдохлась. У лидеров силы банально закончились, не говоря уже про эмоции. Костяк играл в сборной, где нужно было выправлять ситуацию плюс Лига с ее очень сложной группой. В какой-то момент ЦСКА «заглох». Бензин закончился.