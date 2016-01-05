«Дженоа» – «Сампдория». Смотреть онлайн

Обе команды располагаются рядом с зоной вылета, однако плотность в середине турнирной таблицы Серии А сейчас такова, что одна победа может поднять «Сампдорию» сразу на десятую строчку. Дела же «Дженоа» идут гораздо хуже: кроме положения «на грани», в последних четырех турах команде сопутствуют лишь поражения.

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