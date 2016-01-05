Семин: «С удовольствием вспоминаю работу в «Мордовии», но команде не хватает инфраструктуры»

Бывший главный тренер «Мордовии» Юрий Семин рассказал, что у него остались исключительно положительные воспоминания о работе в Саранске.

«С какими чувствами вспоминаю работу в «Мордовии»? С исключительно положительными, с удовольствием. В «Мордовии» все было позитивно. В Саранске прекрасные болельщики. Как они радовались после домашней победы над «Зенитом»! А как были счастливы по завершении сезона! Ведь мы финишировали на высокой восьмой позиции. Я еще раз говорю «спасибо» зрителям, которые поддерживали «Мордовию» в ходе сезона. Постоянно был с нами и глава республики Владимир Дмитриевич Волков. Собственно, благодаря ему и существует футбольная команда.

«Мордовии» не хватает, прежде всего, инфраструктуры. Не хватает организации всего футбольного хозяйства. Тренеры, работающие с юношами, должны не переставать учиться, ездить на стажировки. Чаще бывать на конференциях, изучать опыт развития юношеского футбола в Испании, Германии, Голландии… Ну и зарплата у тренеров должна быть выше. Без денег сложно стимулировать молодых специалистов», — цитирует Семина «Столица С».