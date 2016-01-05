«Волынь» должна своему бывшему футболисту 900 тысяч

Луцкая "Волынь" после решения Спортивного Лозаннского суда о выплате долга сенегальскому голкиперу Иссе Ндое в размере 900 тысяч долларов , получила шанс избежать потери шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины, которых команда Виталия Кварцяного также должна лишиться по решению суда.

Клуб получил отсрочку почти до конца января 2016 года. В течение ближайших двух недель волыняне, чтобы избежать потери очков, должна рассчитаться со всеми имеющимся долгами. В том случае, если они не выполнят решение суда, в последующем "Волынь" могут лишить девяти очков, а потом перевести команду в первый дивизион.