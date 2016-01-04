Английские клубы готовы заплатить за Ниасса 15 миллионов

Форвард московского «Локомотива» Умар Ниясс продолжает оставаться на слуху у британской прессы. Так, появилось сообщение о том, что за сенегальца английские клубы готовы заплатить не менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что 25-летнего африканца в своих рядах хотят видеть «Астон Вилла», «Эвертон» и «Челси», однако теперь форвардом также заинтересовались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Ниясс забил восемь мячей в 15 матчах Премьер-лиги. Также на его счету шесть результативных передач.