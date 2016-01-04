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    Английские клубы готовы заплатить за Ниасса 15 миллионов

    Форвард московского «Локомотива» Умар Ниясс продолжает оставаться на слуху у британской прессы. Так, появилось сообщение о том, что за сенегальца английские клубы готовы заплатить не менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее стало известно, что 25-летнего африканца в своих рядах хотят видеть «Астон Вилла», «Эвертон» и «Челси», однако теперь форвардом также заинтересовались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Ниясс забил восемь мячей в 15 матчах Премьер-лиги. Также на его счету шесть результативных передач.

    Источник: The Guardian

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    04.01.2016 14:51
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    Комментарии (7)
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    anri1703
    1451909270
    ну если в астон виллу то следующий год в чемпионшипе играть 80% в челси тоже врядли по поводу остальных вопрос а в мю всех кого можно сватают
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    XaXatyn
    1451909685
    За 15 можно и подумать !
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    ManUtd-Volgograd
    1451920615
    Наисс в МЮ??? Галя конечно может очередную тупость сделать!
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    Etiainen
    1451924002
    солидный навар! конечно продавать за такие деньги то
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    Измайловский Кочегар
    1452076126
    Ну вот уже мужской разговор пошёл. А то пять, пять. :)
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    ologreds
    1694996479
    numo453821
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