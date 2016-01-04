Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мельгарехо: «Информация о моем переходе «Спартак» – выдумка журналистов»

    Мельгарехо: «Информация о моем переходе «Спартак» – выдумка журналистов»

    Форвард «Кубани» Лоренсо Мельгарехо заявил, что информация о его возможном переходе в «Спартак» была подана неправильно.

    «Я действительно давал интервью Cardinal Deportivo, но издание нагло преувеличило то, что я сказал. Я лишь сообщил, что знаю об интересе «Спартака» ко мне, но ни в коем случае не имел в виду, что есть какая-то вероятность в 90 процентов. Это была выдумка журналистов. Клубы ведут переговоры, но я не знаю, на какой стадии они находятся. Об этом лучше спросить у представителей «Кубани» и «Спартака», – заявил он.

    В текущем сезоне РФПЛ парагваец сыграл за «Кубань» в 16 матчах, в которых забил восемь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    veretennikoff-gud
    1451905698
    Если клубы ведут переговоры, значит Лоренцо навострил лыжи.
    Ответить
    vitvik
    1451933857
    Скорее всего для Спартака это вариант №6, если хотя-бы один из первых пяти не сработает. Жаль, отличный нападающий!
    Ответить
    proеzd2
    1451937354
    ждёмс .
    Ответить
    ViktorMG53
    1451997294
    Пока не будут введены серьёзные наказания за ложную информацию. такие сведения будут появляться. Вторая древнейшая сейчас по моему выходит на первое место. Ради рейтингов и денег готовы на всё.
    Ответить
    ologreds
    1694996479
    numo453818
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+