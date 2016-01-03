«Валенсия» – «Реал». Онлайн-трансляция

«Реал« может воспользоваться вчерашней осечкой «Барселоны» и в случае победы догнать каталонцев по очкам. Однако обыграть «Валенсию» в гостях даже при наличии всех проблем у команды Гари Невилла будет нелегко.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!