Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Валенсия» – «Реал». Онлайн-трансляция

    «Реал« может воспользоваться вчерашней осечкой «Барселоны» и в случае победы догнать каталонцев по очкам. Однако обыграть «Валенсию» в гостях даже при наличии всех проблем у команды Гари Невилла будет нелегко.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2016 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    veretennikoff-gud
    1451854559
    А вот и Реал и 10ром остался.
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855037
    Жаль что нельзя редактировать комменты(
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855221
    ГООООООООООООООООООООООООООООО
    ОООООЛ
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855260
    Гарет Бейл 1:2
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855270
    ГООООООООООООООООООООООООООООО
    ООООООЛ!
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855297
    Пабло Алькасер 2:2
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855323
    Игра перестает быть томной)
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451855937
    Ну как так, Негредо деревянный, пожалел Реал.
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451856001
    Вот и закончилась игра, ничья 2:2 Спасибо мне за комменты!))
    Ответить
    ologreds
    1694996484
    numo453737
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+