Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Примера. «Валенсия» вырвала ничью в матче с «Реалом»

    В центральном поединке 18-го тура испанской Примеры «Реал» в гостях сыграл вничью с «Валенсией». Королевский клуб дважды выходил вперед, но валенсийцам каждый раз удавалось отыгрываться. Окончательный счет установил Пако Алькасер, сравнявший счет за семь минут до конца основного времени. Стоит отметить, что мадридцы с 69-й минуты встречи играли вдесятером: с поля за прямую красную карточку был удален хавбек «сливочных» Матео Ковачич.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Валенсия – Реал – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 16; 1:1 – Парехо (пенальти), 45+2; 1:2 – Бэйл, 82; 2:2 – Алькасер, 83.

    Удаление: Ковачич, 69.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Stream Lost
    1451856468
    Судья перед игрой глаза в трусы заправил...
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451856713
    Боевая ничья, с чем обе команды и поздравляю!
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451857085
    Бомбардир, вам бы не помешала и состав команд писать для удобства пользователей.
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451857444
    Ау, где все?
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451858408
    Для такой ветки нужен Мурсилагос с Бундесим)
    Ответить
    veretennikoff-gud
    1451858943
    Уж за полночь давно, а Германа все нет))
    Ответить
    Ботвинник
    1451861195
    Удачи Атлетико, пусть выиграет Примеру матрас!
    Ответить
    REDWHITE_
    1451886244
    хороший результат)
    Ответить
    ologreds
    1694996485
    numo453734
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+