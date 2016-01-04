Примера. «Валенсия» вырвала ничью в матче с «Реалом»

В центральном поединке 18-го тура испанской Примеры «Реал» в гостях сыграл вничью с «Валенсией». Королевский клуб дважды выходил вперед, но валенсийцам каждый раз удавалось отыгрываться. Окончательный счет установил Пако Алькасер, сравнявший счет за семь минут до конца основного времени. Стоит отметить, что мадридцы с 69-й минуты встречи играли вдесятером: с поля за прямую красную карточку был удален хавбек «сливочных» Матео Ковачич.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Валенсия – Реал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 16; 1:1 – Парехо (пенальти), 45+2; 1:2 – Бэйл, 82; 2:2 – Алькасер, 83.

Удаление: Ковачич, 69.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры