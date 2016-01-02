Энрике: «Несмотря на наши моменты, ничья с «Эспаньолом» закономерна»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от поединка 18-го тура Примеры против «Эспаньола» (0:0), отметив справедливость ничейного исхода.

«Эспаньол» сыграл достаточно хорошо, я ожидал максимальной отдачи от них. Хотя мы и имели моменты, назову ничью справедливым результатом.

Болельщики «Эспаньола» снова отличились проявлением расизма по отношению к Неймару? Будет лучше, если я оставлю это без комментариев.

Что я говорю своим игрокам, когда на них очень часто фолят? Футбол – контактная игра. Все остальное только на усмотрение арбитра.

Я сделал лишь одну замену? Число замен обусловлено ходом конкретной игры. В этом матче я счел нужным поступить подобным образом», – сказал Энрике в интервью Barcastuff.