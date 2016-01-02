Экс-защитник Кот-д`Ивуара найден мертвым в реке

Экс-защитник сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури, пропавший без вести три недели назад, был найден мертвым в реке Рейн. На теле футболиста отсутствовали какие-либо следы насилия. По информации источника, Гохури в последнее время пристрастился к употреблению наркотических веществ, что, вполне вероятно, и стало причиной возможного самоубийства.

Гохури в разное время являлся игроком таких клубов, как "ПСЖ", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Уиган" и другие. В прошедшем сезоне игрок выступал в составе немецкого "Рот-Вайсса", проведя за него 12 поединков.