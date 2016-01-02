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    Экс-защитник Кот-д`Ивуара найден мертвым в реке

    Экс-защитник сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури, пропавший без вести три недели назад, был найден мертвым в реке Рейн. На теле футболиста отсутствовали какие-либо следы насилия. По информации источника, Гохури в последнее время пристрастился к употреблению наркотических веществ, что, вполне вероятно, и стало причиной возможного самоубийства.

    Гохури в разное время являлся игроком таких клубов, как "ПСЖ", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Уиган" и другие. В прошедшем сезоне игрок выступал в составе немецкого "Рот-Вайсса", проведя за него 12 поединков.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    02.01.2016 20:51
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    Комментарии (5)
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    Nurbek Taraz
    1451757753
    Хахаха )))
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    bringing
    1451758251
    Жаль
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    Asbjorn
    1451769429
    Ну не удивительно если наркоманок был
    Ответить
    Tocc
    1451806977
    выпал шанс человеку жить в кайф он его просрал !
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    ologreds
    1694996486
    numo453711
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