АПЛ. «Арсенал» возглавил таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси»

В поединках 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси», «Лестер» не смог переиграть «Борнмут», несмотря на численное преимущество, а гол Тетти принес «Норвичу» победу над «Саутгемптоном». В других поединках «Сандерленд» обыграл «Астон Виллу» за счет дубля Дефо, а «Вест Бромвич» вырвал победу у «Сток Сити» в компенсированное время.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Манчестер Юнайтед – Суонси – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 47; 1:1 – Г. Сигурдссон, 70; 2:1 – Руни, 77.

Арсенал (Лондон) – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Косиельни, 72.

Лестер Сити – Борнмут – 0:0 (0:0)

Удаление: Фрэнсис, 57.

Норвич Сити – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тетти, 76.

Удаление: Ваньяма, 73.

Сандерленд – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – ван Анхольт, 30; 1:1 – Хиль, 63; 2:1 – Дефо, 72; 3:1 – Дефо, 90+2.

Вест Бромвич Альбион – Сток Сити – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сессеньон, 60; 1:1 – Уолтерс, 81; 2:1 – Эванс, 90+3.

Удаление: Кэмерон, 83