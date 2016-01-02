Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Арсенал» возглавил таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси»

    АПЛ. «Арсенал» возглавил таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси»

    В поединках 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси», «Лестер» не смог переиграть «Борнмут», несмотря на численное преимущество, а гол Тетти принес «Норвичу» победу над «Саутгемптоном». В других поединках «Сандерленд» обыграл «Астон Виллу» за счет дубля Дефо, а «Вест Бромвич» вырвал победу у «Сток Сити» в компенсированное время.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Манчестер Юнайтед – Суонси – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 47; 1:1 – Г. Сигурдссон, 70; 2:1 – Руни, 77.

    Арсенал (Лондон) – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Косиельни, 72.

    Лестер Сити – Борнмут – 0:0 (0:0)

    Удаление: Фрэнсис, 57.

    Норвич Сити – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тетти, 76.

    Удаление: Ваньяма, 73.

    Сандерленд – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 ван Анхольт, 30; 1:1 – Хиль, 63; 2:1 – Дефо, 72; 3:1 – Дефо, 90+2.

    Вест Бромвич Альбион – Сток Сити – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сессеньон, 60; 1:1 – Уолтерс, 81; 2:1 – Эванс, 90+3.

    Удаление: Кэмерон, 83

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1451763022
    Уважаемый редактор вырвать победу можно только у, но никак над, ага. Вы наверное не совсем владеете литературным русским?
    Ответить
    ologreds
    1694996486
    numo453709
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+