Газзаев: «С такой великой историей «Динамо» негоже находиться на 11-м месте»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что «Динамо» во второй части чемпионата России должно исправить свое турнирное положение.

«Динамо» разочаровывает своим положением в чемпионате России. Да, надо учитывать, что в «Динамо» произошла смена курса, что теперь клуб сконцентрирован на развитии своих воспитанников. Андрей Кобелев (главный тренер «Динамо») сделал ставку на молодых игроков, воспитанников клуба. Это очень смелый шаг. Но, с другой стороны, негоже клубу с такой великой историей и такими традициями находиться на 11-м месте. Полагаю, руководство клуба должно оказать всестороннюю помощь главному тренеру, совместными усилиями они должны вернуть «Динамо» в первую часть турнирной таблицы», – отметил Газзаев.