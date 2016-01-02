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    • Газзаев: «С такой великой историей «Динамо» негоже находиться на 11-м месте»

    Газзаев: «С такой великой историей «Динамо» негоже находиться на 11-м месте»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что «Динамо» во второй части чемпионата России должно исправить свое турнирное положение.

    «Динамо» разочаровывает своим положением в чемпионате России. Да, надо учитывать, что в «Динамо» произошла смена курса, что теперь клуб сконцентрирован на развитии своих воспитанников. Андрей Кобелев (главный тренер «Динамо») сделал ставку на молодых игроков, воспитанников клуба. Это очень смелый шаг. Но, с другой стороны, негоже клубу с такой великой историей и такими традициями находиться на 11-м месте. Полагаю, руководство клуба должно оказать всестороннюю помощь главному тренеру, совместными усилиями они должны вернуть «Динамо» в первую часть турнирной таблицы», – отметил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 13:17
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    В Динамо просится, редиска?
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