Адам: «Шакири не бил по воротам, а пытался сделать пас»

Полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам заявил, что красивый гол Джердана Шакири в матче с «Эвертоном» был всего лишь неудачным пасом.

«Нет, Шакири не бил в одно касание по воротам. Я спрашивал его об этом голе после матча, он сказал, что хотел сделать обратный пас Арнаутовичу, но ему повезло, и мяч влетел в сетку ворот.

Гол получился отличным. Я рад за Шакири, уже несколько недель он показывал отличную игру, ему не хватало только голов.

Дубль в игре с «Эвертоном» успокоит Джердана. Надеюсь, что во второй половине сезона он забьет еще несколько голов и отдаст несколько результативных передач», — заявил Адам.