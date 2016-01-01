Мойес: «Нужно дать ван Гаалу поработать»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал нынешнее состояние «красных дьяволов».

«Сейчас у Руни непростой период, но он справится. Я всегда говорил, что рано или поздно Руни станет полузащитником, но на данный момент он все еще классный нападающий. Его еще рано списывать со счетов, Руни вернется на топ-уровень.

Что касается ван Гаала, то ему нужно дать поработать. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» будет держаться за него. «МЮ» не нужно становиться клубом, который постоянно меняет тренеров», — заключил Мойес.