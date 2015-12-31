Ловчев: «Возможно, результат ЦСКА и сборной – потолок Слуцкого»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил работу главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

"Дело не только в результате – клуб, сборная. Дело в ролевой модели, когда человек прошел все ступени становления тренера. Он шел к этой цели, сам, может быть, ее и не ставя, но то, что ее достиг – логика в этом есть. Он рос, как тренер, прогрессировали и его клубы. Да, есть пятно, та самая игра его «Крыльев» с «Тереком».

Но жить в обществе и быть свободным от него мало кому удается. И сейчас он самый главный тренер самой главной команды страны и только он знает, чего это ему к концу сезона стоило. Другое дело, что, возможно, результат ЦСКА и сборной – его потолок. Мы же хотим, чтобы и клуб, и сборная вышли на новый уровень. Готов ли он предложить в клубе что-то новое? И вот тут я возвращаюсь к его спору с Мостовым. Суть-то высказываний Мостового в том, что Слуцкий не играл в футбол и до конца всех нюансов не поймет. Возможно, этого и не хватает. Другое дело, что вспоминаться это будет только тогда, когда команда не даст результат", – рассказал Ловчев.