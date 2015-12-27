Де Хеа перейдет в «Реал» летом 2016 года

Мадридский «Реал» вновь попытается заполучить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа ближайшим летом. Как сообщает источник, «сливочные» не собираются вступать в переговоры по 25-летнему испанцу в ближайшее зимнее трансферное окно и готовят предложение размером 40 миллионов фунтов стерлингов к лету 2016 года. Отмечается, что мадридцы при этом рассчитывают на пункт о праве выкупа трансфера игрока за 36 миллионов фунтов стерлингов, который должен быть прописан в новом контракте Де Хеа с «МЮ».

Напомним, Де Хеа мог перейти в «Реал» еще в минувшее летнее трансферное окно, но тогда клубы не успели вовремя оформить сделку.