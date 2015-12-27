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Де Хеа перейдет в «Реал» летом 2016 года

27 декабря 2015, 14:19
19

Мадридский «Реал» вновь попытается заполучить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа ближайшим летом. Как сообщает источник, «сливочные» не собираются вступать в переговоры по 25-летнему испанцу в ближайшее зимнее трансферное окно и готовят предложение размером 40 миллионов фунтов стерлингов к лету 2016 года. Отмечается, что мадридцы при этом рассчитывают на пункт о праве выкупа трансфера игрока за 36 миллионов фунтов стерлингов, который должен быть прописан в новом контракте Де Хеа с «МЮ».

Напомним, Де Хеа мог перейти в «Реал» еще в минувшее летнее трансферное окно, но тогда клубы не успели вовремя оформить сделку.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Манчестер Юнайтед Реал Де Хеа Давид
Комментарии (19)
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Эмом
1451216546
гоал.ком 5% правды
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Deadpool_mazafaka_biz
1451217297
а какие норм Источники
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DmitriM
1451220770
Все будет зависеть от того, чем и кем будет МЮ, если Ва Гаал останется, то там пол команды на выход сами попросятся... На них сейчас больно смотреть...
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Эльхан
1451223241
очередная утка
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кто там
1451223794
тонет мешок. лучше б вернулись тогда уж к старому проверенному способу - судьи. не забыть тот матч против Челси, проигрывая 0-3, и левые пенальти и голы с офсайдов.
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Deadpool_mazafaka_biz
1451225443
если не ферги мю был нечем
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Deadpool_mazafaka_biz
1451225911
ван Гаала уволят надеюсь
Ответить
Deadpool_mazafaka_biz
1451226270
мю третий год играють как лохи
Ответить
Deadpool_mazafaka_biz
1451226694
18 летнего парня нада дать шанс
Ответить
Deadpool_mazafaka_biz
1451226924
В любом чемпионате есть тренерские команды,да и МЮ не так давно стал делать дорогие покупки,но тем не менее с Эвансами,Браунами,Рафаэлями итд умудрялись выигрывать титулы,потому что был Тренер.Как только он прочувствовал,что уже не может помочь своей команде,он ушёл.Почему люди,вроде Адвоката,Хиддинка,Бенитеса,Ван Гала не хотят понять,что пора завязывать,что надо уходить. А Руни ещё может помочь,просто нужен Тренер,который соберёт всех в кучу и напомнит футболистам,в каком клубе они играют и как им повезло в жизни.
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