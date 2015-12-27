Рахимов: «Возглавить «Спартак»? Провокационный вопрос»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов рассказал о своих дружеских отношениях с наставником московского «Спартака» Дмитрием Аленичевым.

«Возглавить «Спартак»? Провокационный вопрос. На сегодня в команде работает главный тренер и мой друг Дима Аленичев. Я за него очень переживаю и хочу, чтобы у него все получилось, чтобы «Спартак» добился определенных успехов. Все-таки это народная команда. Но когда «Терек» будет играть против нее, я сделаю все возможное, чтобы победить», – заявил Рахимов.