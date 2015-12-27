Президент «Атлетико»: «Сейчас Коста – игрок «Челси», но никогда не знаешь, что будет дальше»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо на вопрос о возможном возвращении нападающего «Челси» и сборной Испании Диего Косты в стан «матрасников» ответил, что в футболе может быть все что угодно.

«Сейчас Диего является игроком «Челси» и должен быть полностью сконцентрирован на игре за «Челси».

Но никогда не знаешь, что может случиться в футболе в дальнейшем, игроки иногда возвращаются в свои бывшие клубы», – заявил Сересо.

В текущем сезоне Коста принял участие в 22 матчах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего форварда в 50 миллионов евро.