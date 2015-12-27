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    • Палиенко: «Радимов – именно тот тренер, который нужен молодежи»

    Палиенко: «Радимов – именно тот тренер, который нужен молодежи»

    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Палиенко, выступающий на правах аренды за «Зенит-2», рассказал о том, как он прошел адаптацию в Санкт-Петербурге, а также отметил умение наставника сине-бело-голубых Владислава Радимова работать с молодежью.

    «Адаптация прошла быстро, влился в коллектив сразу. Приехал в Санкт-Петербург и уже через неделю дебютировал за «Зенит-2». Было довольно тяжело, потому что я пропустил все сборы. Аренда у меня до конца мая. Сам бы я хотел вернуться в «Крылья», потому что Самара это мой второй дом. Но решать будет руководство клуба и вопрос о моей судьбе лучше задать руководителям.

    В «Зените-2» меня используют, в основном, в атаке. Играю инсайда, иногда играю крайнего полузащитника. С Владиславом Николаевичем сложились очень хорошие отношения. Это именно тот тренер, который нужен молодежи, чтобы вырасти дальше. Он прекрасно знает, в каком моменте «напихать», а когда пошутить и посмеяться», – сказал Палиенко.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    27.12.2015 12:17
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