Палиенко: «Радимов – именно тот тренер, который нужен молодежи»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Палиенко, выступающий на правах аренды за «Зенит-2», рассказал о том, как он прошел адаптацию в Санкт-Петербурге, а также отметил умение наставника сине-бело-голубых Владислава Радимова работать с молодежью.

«Адаптация прошла быстро, влился в коллектив сразу. Приехал в Санкт-Петербург и уже через неделю дебютировал за «Зенит-2». Было довольно тяжело, потому что я пропустил все сборы. Аренда у меня до конца мая. Сам бы я хотел вернуться в «Крылья», потому что Самара это мой второй дом. Но решать будет руководство клуба и вопрос о моей судьбе лучше задать руководителям.

В «Зените-2» меня используют, в основном, в атаке. Играю инсайда, иногда играю крайнего полузащитника. С Владиславом Николаевичем сложились очень хорошие отношения. Это именно тот тренер, который нужен молодежи, чтобы вырасти дальше. Он прекрасно знает, в каком моменте «напихать», а когда пошутить и посмеяться», – сказал Палиенко.