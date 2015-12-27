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    • Владелец «Валенсии»: «Выбрал Невилла, потому что он хороший тренер, а не просто друг»

    Владелец «Валенсии»: «Выбрал Невилла, потому что он хороший тренер, а не просто друг»

    Владелец «Валенсии» Питер Лим объяснил, чем обусловлен выбор на пост главного тренера команды Гари Невилла.

    «Мне кажется, что решение менять тренера никогда не принимается с радостью. Но такова необходимость. Я выбрал Гари Невилла не потому, что он мой друг, а потому что он хороший тренер. Я вижу в нем большой потенциал и полностью доверяю.

    Единственная проблема – языковой барьер. Но, думаю, он справится с этим, ведь Невилл может справиться с любыми проблемами. Самое главное в нем – опыт, который поможет объединить нашу молодую команду», – рассказал Лим.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    27.12.2015 11:04
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