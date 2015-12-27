Владелец «Валенсии»: «Выбрал Невилла, потому что он хороший тренер, а не просто друг»

Владелец «Валенсии» Питер Лим объяснил, чем обусловлен выбор на пост главного тренера команды Гари Невилла.

«Мне кажется, что решение менять тренера никогда не принимается с радостью. Но такова необходимость. Я выбрал Гари Невилла не потому, что он мой друг, а потому что он хороший тренер. Я вижу в нем большой потенциал и полностью доверяю.

Единственная проблема – языковой барьер. Но, думаю, он справится с этим, ведь Невилл может справиться с любыми проблемами. Самое главное в нем – опыт, который поможет объединить нашу молодую команду», – рассказал Лим.