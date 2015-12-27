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    Тарханов: «Золотой мяч» отдал бы Суаресу»

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов считает, что «Золотой мяч» по итогам нынешнего года заслужил нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

    –​ Кому вы отдали бы «Золотой мяч» Месси, Неймару или Криштиану Роналду?

    – А вот неправильно сформулирована тройка. Раньше, когда опрос проходил под эгидой France Football, к выбору лучшего был более справедливый, на мой взгляд, подход. Титул получал человек, выигравший значимый титул, – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира или Европы. Но раз таких здесь нет, назову Суареса.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.12.2015 10:12
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1451215215
    Ещё рано, а там... подумаем.
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    Protosser
    1451283501
    Кхм. А кто выиграл Лигу Чемпионов? В тройке нет игроков из этого клуба?
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    ologreds
    1694996518
    numo453193
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