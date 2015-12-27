Тарханов: «Золотой мяч» отдал бы Суаресу»

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов считает, что «Золотой мяч» по итогам нынешнего года заслужил нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

–​ Кому вы отдали бы «Золотой мяч» – Месси, Неймару или Криштиану Роналду?

– А вот неправильно сформулирована тройка. Раньше, когда опрос проходил под эгидой France Football, к выбору лучшего был более справедливый, на мой взгляд, подход. Титул получал человек, выигравший значимый титул, – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира или Европы. Но раз таких здесь нет, назову Суареса.