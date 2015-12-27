Де Брюйне: «Пока Компани восстанавливается, мы должны справляться самостоятельно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после победы «горожан» над «Сандерлендом» в матче 18-го тура АПЛ (4:1) прокомментировал ситуацию с травмой лидера команды Венсана Компани.

«Я очень высокого мнения о профессионализме Компани и знаю, что он делал все возможное для того, чтобы вернуться в строй. Такая неудача – большая неприятность, но мы поддержим его и будем надеяться на скорое возвращение Венсана в команду.

Ребята знают, на что способен Компани, а я с ним знаком уже около восьми лет. У него сильный характер, и он по праву является одним из лидеров «Манчестер Сити». Но пока он восстанавливается, мы должны справляться самостоятельно», – подчеркнул бельгиец.