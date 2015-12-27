Венгер: «Сегодня мы слишком часто проигрывали единоборства»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (4:0).

«Сегодня мы слишком часто проигрывали единоборства, соперники были более резкими, чем мы. Я считаю, что нам немного не повезло: после их первого удара по воротам мяч залетел прямо в угол, а второй гол случился после фола Косиельни. Результат разочаровывает, но я должен сказать, что игроки «Саутгемптона» – молодцы. Судья многое позволял на поле, но когда ты не доминируешь в единоборствах, за это приходится платить. Чтобы выиграть титул, нужно сражаться в каждом матче. Сегодня многое зависело от физических составляющих игры, и в этом мы были недостаточно хороши», – сказал Венгер.